تعليق مثير من شوبير على ترشح نجلته في انتخابات الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، على ترشح ابنته في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.





وكشف شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى، "لم أُرحب ولم أتحمس لفكرة دخول ابنتي للانتخابات، أحب الأهلي للنادي الأهلي، ومؤمن بأن ما به من نعمة وفضل فهو من الله سبحانه وتعالى ثم الأهلي، أحب أن تكون سلمى عضوة مجلس إدارة ولكن حين قيل لي لم أكن متحمسًا".





وأكد، "هي زعلانه مني لأنني لم أتحدث مع محمود الخطيب أو لجنة الحكماء".