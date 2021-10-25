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تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع محمد محمود

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع محمد محمود، لاعب وسط الفريق، من أجل تحفيزه اللاعب فى الوقت الحالى.
تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع محمد محمود
ويسيطر على اللاعب الشاب حالة من الغضب الشديد، عقب خروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن هناك اتصال مستمر بين مدير الكرة وسامى قمصان مع محمد محمود للتأكيد له على أنه داخل حسابات الجنوب إفريقي وسيحصل على فرصته مع الفريق فى الفترة المقبلة.
وأكد الجهاز الفني للقلعة الحمراء، أن الفريق ينتظره تحديات كثيرة وارتباطات كثيرة على مدار الموسم، ولذلك عليه أن يستعد للفرصة.
وانضم محمد محمود للأهلي في يناير 2019 قادما من وادي دجلة، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، بعد بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وعبور الحرس الوطني بدور الـ32 بالتعادل ذهابا 1-1، والفوز في العودة 6-1.

الكلمات المفتاحية

محمود وحيد سيد عبد الحفيظ الاهلي

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