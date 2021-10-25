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مساعد سابق في ليفربول: محمد صلاح " مدهش "

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد جيرارد نوس، المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق بفريق ليفربول الإنجليزي، أنه يتمتع بمشاهدةأنمحمد صلاح، نجم الريدز، كمشجع للنادي.

وتابع جيرارد، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 الذي يذاع على القناة الأولى، " يمكن اعتبار محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكن يجب أن نضع في حساباتنا وجود لاعبان آخران في العالم وهما ميسي الذي لم يتكيف بعد مع باريس ومازال في مرحلة التأقلم وكريستيانو رونالدو الذي لا يعيش أفضل سيناريو لأن مانشستر يونايتد ليس في أفضل حال".

واستكمل، "لم يكن سهلاً أن يُسجل محمد صلاح هاتريك في أولد ترافورد، أعتقد أننا رأينا مانشستر يونايتد ليس في وضعه المعتاد ولكن رأينا ليفربول يؤدي بشكل جيد ولاشك أن صلاح هو الهداف والمهاجم الأكبر بالفريق الذي يحصد التشجيع الكبير ولكن الأمر صعبًا فهو يُسجل ويصنع الأهداف بالفريق".

واختتم، " أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد مدهشًا، وسجل هاتريك رائعًا والمهم أن صلاح كلما لمست الكرة قدمه كان يؤدي بشكل رائع".

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صلاح الدوري الانجليزي أمام مانشستر يونايتد

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