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عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
فجر مصدر داخل النادي الزمالك، مفاجأة كبرى بشأن موقف حارس الفريق محمود عبدالرحيم جنش، المُعار حالياً في صفوف فريق فيوتشر إف سي، الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز.
وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، على أنه يسود اتجاه داخل جهاز الكرة في النادي، لعدم عودة الحارس محمود جنش مرة أخرى إلى صفوف الفارس الأبيض.
وأكد المصدر على عدم رغبة الإدارة الحالية وجهاز الكرة فى عودة جنش إلى النادى من جديد، بعد هجومه على الإدارة والتلميح ضد الفريق والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، فى تصريحات تليفزيونية.
وأضاف، أن جهاز الكرة فى صفوف الزمالك، يوافق على بيع جنش بشكل نهائى فى الفترة المقبلة، إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى أو أى فريق آخر يطلب شراء عقده.

الكلمات المفتاحية

جنش الزمالك الدوري المصري الممتاز

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