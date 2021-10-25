يوفنتوس يستهدف ضم صخرة الميلان

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع أليسيو رومانيولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت موقع "Todofichajes" المتخصص في أخبار سوق الإنتقالات، أن اللاعب سوف صاحب الـ26 عامًا سوف ينتهي عقده مع ميلان، في عام 2022، وتبلغ قيمته السوقية نحو 20 مليون يورو.





وأشار الموقع إلى أن رومانيولي، في حال انتقاله إلى يوفنتوس، سوف يتقاضى راتبًا سنويًا بقيمة 5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.





جدير بالذكر أن الدولي الإيطالي، شارك في 8 مباريات هذا الموسم، بعد أن انضم رومانيولي لصفوف ميلان في أغسطس 2015 قادمًا من صفوف روما مقابل 25 مليون يورو بطلب من المدرب الصربي ميهايلوفيتش