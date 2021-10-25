Advertisements

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يكرم صلاح عبد الله

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:45 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله


كرم ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى فى دورته الثالثة دورة الفنان سمير غانم، خلال حفل افتتاحه الذى أقيم اليوم بمسرح المتحف القومى للحضارة المصرية، عددا من الفنانين والنجوم.

وكان عى رأس المكرمين النجم صلاح عبدالله، الذي قال إن المسرح الجامعى به الكثير من الفنانين، وليس فقط ما تم ذكرهم، بل هناك من تخرج من المسرح الجامعى وألتحق بأكاديمية الفنون، ومنهم من استكمل طريقه بالثقافة الجماهرية، ومن احترف التمثيل.


وأكد أن الفن المصرى دائما يلد المواهب ويفرغ العديد منهم.

وعبر عن سعادته بالتكريم قائلا: "أنا سعيد بتكريمى من المسرح الجامعى لأنه مكانى، الذى احترفت بعده التمثيل".

الكلمات المفتاحية

ملتقى القاهرة مسرح صلاح عبد الله تكريم المسرح الجامعي

أخبار تهمك

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

برعاية الرئيس.. وزيرا الثقافة والشباب يفتتحان ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

افتتاح ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي بحضور أشرف زكي ويحيى الفخراني (صور)

ملتقى المسرح الجامعي الأول وجامعة القاهرة يكرمان يحيى الفخراني (صور)

ملتقى المسرح الجامعي الأول يكرم الجامعات الداعمة له (صور)

ختام فاعليات الدورة الأولى من ملتقى المسرح الجامعي بالجامعة البريطانية (صور)

"حذاء مثقوب تحت المطر" كامل العدد ضمن عروض "القاهرة الدولي للمسرح" (صور)

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:00 ص

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements