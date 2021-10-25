ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يكرم صلاح عبد الله









كرم ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى فى دورته الثالثة دورة الفنان سمير غانم، خلال حفل افتتاحه الذى أقيم اليوم بمسرح المتحف القومى للحضارة المصرية، عددا من الفنانين والنجوم.





وكان عى رأس المكرمين النجم صلاح عبدالله، الذي قال إن المسرح الجامعى به الكثير من الفنانين، وليس فقط ما تم ذكرهم، بل هناك من تخرج من المسرح الجامعى وألتحق بأكاديمية الفنون، ومنهم من استكمل طريقه بالثقافة الجماهرية، ومن احترف التمثيل.









وأكد أن الفن المصرى دائما يلد المواهب ويفرغ العديد منهم.



