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No Time to Die يقترب من تحقيق نصف مليار دولار

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
سينما
سينما

وصلت إيرادات فيلم No Time to Die إلى 460 مليونًا و407 آلاف دولار. 

وطرح العمل يوم 8 أكتوبر حول العالم، حيث حقق أرباحا خيالية منذ عرضه.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناج.


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