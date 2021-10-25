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تعرف على موعد عرض "قمر 14" بدور العرض السينمائي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 07:21 ص
قمر 14
قمر 14


استقرت الجهة المنتجة لفيلم "قمر 14" على موعد مبدئى لطرح العمل فى السينمات، للمخرج هادى الباجورى خلال شهر نوفمبر المقبل، بعيد الحب لينضم لقائمة أفلام الموسم الشتوى، والتى تدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة.

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.


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منوعات قمر 14 فيلم سينما دور العرض السينمائي

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