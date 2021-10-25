بعد القبض على مسئولين.. محتجون يقطعون الطرق بالعاصمة السودانية الخرطوم

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وسط انقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف.





وكشفت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، عن قطع متظاهرين طرقا في العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجا على اعتقال مسؤولين.





فيما أفادت وسائل إعلام سودانية، أن إجراءات أمنية بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم واعتقالات تطال عددا من المسؤولين.





وقالت إنه جرى إغلاق عدد من الجسور بالعاصمة السودانية الخرطوم تزامنا مع انتشار أمني كثيف.





فيما قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن غالبية خدمات الأنترنت والاتصالات انقطعت في بعض الأماكن بالسودان.





وأفادت قناة "العربية"، القبض على عددا من الوزراء في الحكومة السودانية، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.





وقالت مصادر إلى الفضائية السعودية إن الاعتقالات شملت وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.





ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما تم اعتقال أمين سر حزب البعث السوداني علي الريح السنهوري.





جاءت هذه التحركات عقب الاجتماع الذي جمع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لإيجاد حل للأزمة الحالية.