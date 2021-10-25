Advertisements

آخر تطورات إصابة محمد الشناوي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.
ويواصل محمد الشناوي، برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، في العضلة الخلفية.
وأوضح طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل جيد جدًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب قطع شوط كبير في تنفيذه والأمور تسير في تحسن مستمر.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه بسداسية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

الشناوي الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ يوم

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 15 ساعة

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

طبيب الأهلي يتحدث عن برنامج تأهيل "أجايي"

محمد محمود يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي في الأهلي من الإصابة

طبيب الأهلي يكشف موعد انتظام علي معلول في التدريبات الجماعية

الكشف عن موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام فيتا كلوب

خبر سار للأهلي بشأن وليد سليمان

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:49 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

08:01 ص

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements