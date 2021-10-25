كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.

ويواصل محمد الشناوي، برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل جيد جدًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب قطع شوط كبير في تنفيذه والأمور تسير في تحسن مستمر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه بسداسية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.