شوبير: الأهلي تمسك ببقاء مصطفى ورفض جميع العروض

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن تفاجأ باختلاف شخصية نجله مصطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فيما كشف عن العروض التي تلقاها الحارس الشاب.





وأوضح شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى المصرية، " فوجئت بشخصية مصطفى والتي تختلف عني بشكل كبير، فهو لديه شخصية مستقلة به، وأنا لا أتدخل على الإطلاق في مستقبله، هو صاحب القرار".





وأشار إلى أن مصطفى كان يمتلك عرضين قبل بداية الموسم من ناديين، وأحدهما عرض قوي من فيوتشر الصاعد حديثًا للممتاز، لكن موسيماني تمسك ببقاء نجله ضمن صفوف المارد الأحمر.