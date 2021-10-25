ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الحادية عشر

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر البطولة.

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة العاشرة، من عمر البطولة.

وإليكم ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالأتي:-

1- ريال مدريد : 20 نقطة

2- إشبيلية : 20 نقطة

3- ريال سوسيداد : 20 نقطة

4- أوساسونا : 18 نقطة

5- رايو فاليكانو : 17 نقطة

6- أتلتيكو مدريد : 17 نقطة

7- أتلتيك بلباو : 16 نقطة

8 - ريال بتيس : 16 نقطة

9 - برشلونة : 15 نقطة

10 - فالنسيا : 13 نقطة

11- إسبانيول : 13 نقطة

12 - ريال مايوركا : 12 نقطة

13- فياريال : 11 نقطة

14 - إلتشي : 10 نقاط

15 - سيلتا فيجو : 7 نقاط

16- غرناطة : 7 نقاط

17 - قادش : 7 نقاط

18 - ألافيس : 6 نقاط

19 - ليفانتي : 5 نقاط

20- خيتافي : نقطتين