Advertisements

جوزيه مورينيو يواصل إثارة الجدل في إيطاليا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
طُرد مدرب روما جوزيه مورينيو، لكن فريقه وضع حداً لبداية نابولي المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل دون أهداف اليوم الأحد.
وفاز نابولي في أول ثماني مباريات وسيطر على المواجهة بالإستاد الأولمبي بالعاصمة روما، وسدد مهاجمه فيكتور أوسيمن في القائم في الشوط الثاني.
وفي مواجهة متكافئة لم يهدد روما منافسه وأهدر تامي أبراهام أخطر فرصة لصاحب الأرض، عندما أطاح بالكرة خارج المرمى من موقع جيد في الشوط الأول.
وعانى روما في الشوط الثاني وطُرد مورينيو للاعتراض على الحكم.
وبدا أن النيجيري أوسيمن حسم فوز نابولي، لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل.
وكان التعادل كافياً ليستعيد نابولي صدارة المسابقة برصيد 25 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف على ميلان.
وبعد البداية الرائعة هذا الموسم فاز روما مرتين فقط في آخر ست مباريات في الدوري، ليحتل المركز الرابع.

الكلمات المفتاحية

نابولي مورينيو روما الدوري الايطالي

أخبار تهمك

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 15 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تقاسم النقاط بين لاتسيو وروما بعد التعادل في الدوري الإيطالي

جوزيه مورينيو يهاجم محمد صلاح

يوفنتوس يفوز على جنوى بثلاثية في الدوري الإيطالي

ترقب لبداية مورينيو مع روما

بايرن ميونيخ يسحق لايبزيج بالأربعة في الدوري الألماني

روما يسقط في فخ الخسارة أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:49 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

08:01 ص

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements