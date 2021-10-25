يستعد فريق فيوتشر الوافد الجديد للمشاركة فى الدورى المصرى الممتاز لمواجهة فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021| 2022.

موعد مباراة فيوتشر ضد فاركو اليوم الإثنين في الدوري المصري

تقام مباراة فيوتشر ضد فاركو فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس فى لقاء قوي بين الفريقين.

الصفقات الجديدة لفريق فيوتشر:-

حراس المرمى

- محمود جنش

- محمود حمدي

- محمد طارق

الدفاع

- محمود شعبان

- محمود رزق

- سعد سمير

- محمد عبد المنعم

- محمود مرعي

- طارق طه

- جوناثان نجويم

خط الوسط

- غنام محمد

- فارس طارق

- العربي بدر

- عمر سافيولا

- أنيست ابال

- محمد رضا

- كريم نيدفيد

الوسط المهاجم

- ناصر ماهر

- محمد فاروق

الجناح

- أيمن الصفاقسي

- اشرف مجدي

- عمر كمال عبد الواحد

- أحمد رفعت

- مصطفى البدري

الهجوم

- مروان محسن

- أحمد عاطف

- تايلور



