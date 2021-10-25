بوسكيتس: برشلونة لا يستحق خسارة الكلاسيكو

أعرب سيرخيو بوسكيتس، لاعب وسط فريق برشلونة، عن اعتقاده بأن فريقه ما كان يستحق الخسارة 1 / 2 أمام غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.





ومنح ديفيد ألابا ولوكاس فاسكويز التقدم لريال مدريد بثنائية نظيفة، فيما تكفل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لبرشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.





كانت هذه هي الخسارة الرابعة على التوالي لبرشلونة في الكلاسيكو بجميع المسابقات - وهي أطول خسارة في المباريات أمام الريال منذ سبع هزائم متتالية أمام الفريق الملكي تحققت بين أبريل 1962 فبراير 1965.





شعر بوسكيتس أن برشلونة لم يكن يجب أن ينتهي به الأمر في الجانب الخاسر ولكن تأثر كثيرا بالهدف الأول الذي دخل مرماه.





وصرح بوسكيتس لمحطة برشلونة التليفزيونية عقب المباراة "لقد فعلوا ذلك بشكل صحيح في الجزء الأول ولكننا لم نقم بذلك. كنا نعلم أنهم سيسمحون لنا بالحصول على الكرة لكنهم كانوا يتمتعون بالسرعة في ظل امتلاكهم رودريجو وفينيسيوس".





وأضاف بوسكيتس "في فريق بهذه السمات، فإنك عندما تخسر الكرة من الصعب استعادتها، لا أعتقد أننا نستحق الخسارة، لكن هذه هي كرة القدم".





وتابع: "حينما تكون هناك مباريات بهذه الخصائص، فإن الفريق الذي يسجل أولا لديه الأفضلية. في الشوط الثاني، كانت لدينا السيطرة والاستحواذ على الكرة، لكننا لم نخلق فرصا واضحة".





ورفض بوسكيتس إلقاء اللوم على حكم المباراة في نتيجة اللقاء، مشددا على بقاء برشلونة إيجابيا رغم تأخره بخمس نقاط عن الفرق الثلاثة الأوائل في ترتيب الدوري الإسباني حاليا.





وتابع لاعب برشلونة: "نعم ، لقد رأيت (الأحداث المثيرة للجدل)، لكن لا يهم. كان الحكم جيدا بشكل عام ولن أتحدث عن الألعاب التي أثارت الجدل".





وأشار: "هناك فجوة صغيرة (في الجدول) تتفتح، ولكن أعتقد أننا نتطور شيئا فشيئا. الآن سنستعيد عثمان (ديمبيلي) الذي سيعطينا بعض الفعالية في الهجوم. ينبغي علينا أن نستمر





واتفق الهولندي رونالدو كومان، مدرب برشلونة، في الرأي مع بوسكيتس، مؤكدا أن لاعبيه أدوا بشكل جيد، لكن تقدم الريال في النتيجة خلال الشوط الأول، منحهم الأفضلية في النهاية.





وصرح كومان: "من الصعب دائما فهم نتيجة كهذه لأنني أعتقد أننا فعلنا ما يكفي للحصول على نتيجة مختلفة، خاصة في الشوط الأول".





وألمح كومان: "يتعلق الأمر بفرصة واحدة واضحة للغاية. كان ينبغي علينا التقدم بهدف نظيف، ولكن بدلا من ذلك، تمكن الريال من هز الشباك، ثم بدا الأمر معقدا لأنهم دافعوا عن تقدمهم، وكنا ندرك أن هذا أمر خطير للغاية





وأكد كومان "الجماهير كانت رائعة حتى اللحظة الأخيرة ، حاولنا لكننا لم نحصل على النتيجة التي أردناها. كنا جيدين في الشوط الأول. كان لدينا الكثير من الاستحواذ على الكرة





يذكر أن الريال رفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.



