تعرف على المشاركين في كأس العالم للأندية في الإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في وقت سابق على منح دولة الإمارات العربية المتحدة، حق استضافة النسخة القادمة من مونديال الأندية لكرة القدم، وذلك بعدما تقدم الاتحاد الياباني بإعتذار رسمي عن عدم استضافة المونديال القادم بسبب جائحة كورونا.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جميع الأندية المشاركة في مونديال الأندية نسخة 2021.

يشارك فريق الجزيرة الإماراتي في البطولة بصفته بطلا للدوري المحلي في البلد المستضيف.

وتأكد مشاركة بعض الأندية، ومنها الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي يستعد لتسجيل حضوره السابع في البطولة بعد 6 مشاركات سابقة، بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا خلال شهر مايو الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

ومنح اتحاد أوقيانوسيا شرف المشاركة في البطولة لأوكلاند بناء على تاريخه في البطولة العالمية، بعد أن ألغى دوري أبطال أوقيانوسيا هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وينتظر كذلك معرفة بقية المشاركين وهم بطل دوري أبطال آسيا، والذي سيتحدد في 27 نوفمبر المقبل، وبطل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ويتحدد في 20 نوفمبر، ويتحدد بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف" يوم 28 أكتوبر الجاري.