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موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام المباراة مساء السبت المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.
ويدخل فريق آرسنال هذا اللقاء في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى المباراة الأخيرة له أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق ليستر سيتي هذا اللقاء في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وبفارق الأهداف عن آرسنال، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي بريتفورد بهدفين لواحد.

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