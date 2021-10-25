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مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
ينتظر عشاق الكرة العربية حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات بطولة كأس العرب للمنتخبات، والمقرر إقامتها في الفترة من، 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادم، وذلك بدولة قطر.
وكانت قد أسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة بجانب نظيره منتخب الجزائر، مع الفائر من مواجهة لبنان وجيبوتى، والفائز من ليبيا والسودان.
ويخوض منتخب مصر أولى مواجهاته فى كأس العرب مع الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، وذلك يوم 1 من ديسمبر في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
وتكون ثاني مواجهات الفراعنة مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان، وذلك يوم 4 من ديسمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويختتم المنتخب المصري مباريات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر يوم 7 ديسمبر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.
الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك برصيد 10 نقاط.

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