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‎موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على فريق توتنهام هوتسبر، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيحتضن ملعب توتنهام هوتسبر هذا اللقاء المثير، وسيذاع مباشرة على مجموعة قنوات بي أن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.
وسيحاول فريق المان يونايتد الفوز بهذه المباراة النارية حتي يعيد هيبته الذي قضي عليها فريق ليفربول في الجولة السابقة بالدوري الإنجليزي، حيث خسر الشياطين الحمر بخمس أهداف دون رد.
‎موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
ستنطلق صافرة المباراة يوم السبت الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة:
السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.
السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي.
يذكر أن يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع في قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يكون فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

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