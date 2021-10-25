مرتضي منصور يكشف موعد عودته إلي نادي الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور، عن موعد عودة مرة أخرى الي إدارة نادي الزمالك، بعدما أصدر القضاء الإداري قرار بعودته مرة أخرى.





وقال مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناته على اليوتيوب إنه لن ينفذ حكم العودة إلى نادي الزمالك إلا عقب مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي أمام غريمه التقليدي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.





وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد قبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية.





وعلى جانب آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



