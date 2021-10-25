Advertisements

مرتضي منصور يكشف موعد عودته إلي نادي الزمالك

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:01 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمود دياب
كشف المستشار مرتضى منصور، عن موعد عودة مرة أخرى الي إدارة نادي الزمالك، بعدما أصدر القضاء الإداري قرار بعودته مرة أخرى.

وقال مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناته على اليوتيوب إنه لن ينفذ حكم العودة إلى نادي الزمالك إلا عقب مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي أمام غريمه التقليدي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد قبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية.

وعلى جانب آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور مجلس ادارة الزمالك الزمالك اليوم اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

"لم نفسك".. هبة قطب تحذر الأزواج من ظهور هذه العلامات على زوجاتهم (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 14 ساعة

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

مرتضي منصور يكشف موعد عودته إلي نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يكشف موعد وصول بعثة الزمالك من قطر

مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف عن موعد تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

تفاصيل الحكم بعودة مرتضى منصور للزمالك ومصير الجهاز الفني

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements