من مقر إقامته الجبرية.. حمدوك يطلب السودانيين التمسك بالسلمية

دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، المواطنين إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم، وذلك في أول تصريحات له من مقر إقامته الجبرية.





وقالت وزارة الإعلام السودانية، إن قوة من الجيش اقتادت "حمدوك" إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة.





هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.





وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.





وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.



