أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "كفن عين شمس".. اليوم



تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس".



كفن عين شمس

وكان قد أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين النشطاء، يوثق لحظة الصلح بين عائلتي "المرغني – الريس" في منطقة عين شمس.



عائلة الريس

كانت البداية عندما وصلت عائلة الريس إلى المكان المتفق عليه للصلح الودي فوجئوا بوجود أشخاص كثيرين بحوزتهم أسلحة "بنادق آلية" و"طبنجات" وقاموا بتسليمهم كفن بالإكراه حتى يقدومه لهم.



ورضت عائلة الريس تسليم الكفن لعائلة المرغني، بعد ترويعهم وتهديدهم بالسلاح وسط حشد كبير من الناس والتجمهر عليهم وإجبارهم على فعل شئ دون موافقتهم والمساس بحريتهم.