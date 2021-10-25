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عقب وصوله.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع أهم الشركات الفرنسية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:11 ص
مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
مارينا بشارة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا فى مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى، مع رؤساء مجموعة من أهم الشركات الفرنسية.

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لدولة فرنسا.

وكان قد وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى مستهل زيارة يجري خلالها مباحثات مع مسئولي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر

كما يوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".

كذلك يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديري عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية.

الكلمات المفتاحية

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء فرنسا رئيس الوزراء الفجر

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