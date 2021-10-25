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المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان يغادر الخرطوم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

قالت مصادر أمريكية، اليوم الاثنين، إن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان غادر الخرطوم، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعرب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، عن قلقه بشأن التطورات الأخيرة في السودان.

 

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

 

وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

 

وذكرت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

 

وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.

الكلمات المفتاحية

المبعوث الامريكي السودان الخرطوم

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