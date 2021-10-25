عاجل.. العثور على جثة طفلة بعد يوم من تغيبها في المنوفية





عثر أهالي قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفيه منذ قليل على جثة فتاه تبلغ من العمر ١٤ عاما بجوار مدرسة القريه بعد تغيبها يوم واحد وسط حاله من الذهول والحزن الشديد من اهل الفتاة وسكان القريه.



وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مركز أشمون عن عثور الأهالي على جثة لفتاه بجوار مدرسة القريه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحويل الجثة لمناظرة الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.



وعلي الفور انتقلت قوه من مركز الشرطه لموقع الحادث حيث تبين أن الجثة لفتاه “ش، م، س، ن" تبلغ من العمر ١٤ عام تغيبت منذ يوم واحد وحاول الأهالي البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة ملقاه بجوار مدرسة ساقيه المنقدي.



وتكثيف مباحث مركز أشمون جهودها لفك لغز مقتل الفتاة كما سادت حاله من الهلع والحزن بين الأهالي لما حدث للفتاه التي كانت تتسم بالطيبة وحسن الخلق وينتظر الأهالي إنهاء الاجرائات القانونيه لدفن الجثه.