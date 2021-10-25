نضال الأحمدية تصدم أحمد عز بتصريح صادم

نضال الأحمدية ، يعتبر الفنان أحم عز أحد أكثر نجوم وقتنا الحالي جدلا بشأن علاقاته خارج الوسط وتفاصيل حياته الشخصية المليئة بالعديد من المواقف والمشاكل.





نضال الأحمدية





وتصدرت الإعلامية نضال الأحمدية اليوم الاثنين الموافق الـ23 من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب هجومها على الفنان أحمد عز بسبب علاقته بنجمة لبنانية.





نضال الأحمدية تهاجم أحمد عز





وفجرت نضال الأحمدية مفاجأة بخصوص حياة الفنان أحمد عز الشخصية خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني لها نشرت مقاطع منه على حسابها الرسمي عبر "انستجرام".





نضال الأحمدية تفجر مفاجأة عن أحمد عز





وأفصحت نضال الأحمدية عن علاقة عاطفية جمعت أحمد عز بممثلة لبنانية من أهم وأجمل الممثلات، لافتةً إلى أنه يوم خطبتهما أغلق هاتفه ولم يحضر إلى بيروت حسب اتفاقه معها.





خلاف نضال الأحمدية مع عز





وقالت نضال الأحمدية إنه لا توجد خلافات شخصية بينها وبين أحمد عز، مؤكدة على أنها لا تربطها أي علاقة شخصية بالفنانة زينة، وروت قصة حبه مع الممثلة اللبنانية كمثال على أسباب خلافاتهما.





علاقة نضال الأحمدية بعز





ولفتت نضال الأحمدية أن دفاعها عن أحد الأشخاص ليس دلالة على وجود علاقة شخصية أو محبة مباشرة معه، ورفضت ذكر اسم الممثلة التي تركها أحمد عز قبل الخطبة، احتراما لمشاعرها.





نضال الأحمدية وأناء أحمد عز





وأضافت نضال الأحمدية أن زينة تزوجت من أحمد عز وهو من أرسلها إلى أمريكا لإنجاب الطفلين، مشيرة إلى أن والده هو من أسمى أحد التوأمين على اسمه "عز الدين" قبل وفاته.







