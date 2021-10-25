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بعد قليل.. أولى جلسات المتهم بالتحرش بـ"فتاة وسط البلد"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:13 ص
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
هايدي شعبان
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، أولى جلسات المتهم بالتعدي على فتاة بالضرب والتحرش بها في منطقة وسط البلد.

وتعود الواقعة عندما تعرضت إحدى الفتيات 22 عام، للتحرش اللفظي والجنسي والضرب على يد شاب في شارع 26 يوليو وسط البلد بالقاهرة، وأخرجت هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، ممسكا منطقة حساسة بجسدها، وساعدها الأيمن، مسببا لها كدمات شديدة، والتواء في الساعد الأيمن.

وقالت المجني عليها، إنه حين مرورها من شارع 26 يوليو تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيا، وبسبب رفضها مضايقاته التي استمرت عدة دقائق، طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها.

أشارت المجني عليها أن المتحرش وجه لها ضربات في عملية جراحية بوجهها وفي جسدها بأكمله، وظهرت بالصور مناطق لونها أزرق في جسدها أثر الضرب، وتابعت "أنا اتبهدلت بسبب الضرب اللي ضربهولي، وبعد مدة الناس اتلمت وخرجوني من تحت ايده".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة محكمة قضية قاضي تحرش التحرش بفتاة

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