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أسعار الأسماك اليوم الاثنين 25-10-2021

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين في سوق العبور، حيث سجلت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و70 جنيهًا، بلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، واستقر كيلو السبيط عند 200 جنيه، والقاروص عند 160 جنيهًا، ودار كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، وتراوحت أسعار سمك البورى بين 50 و70 جنيهًا، تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

سجل كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

صادرات مصر من الأسماك

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف“الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل. 

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