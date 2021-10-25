أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 25-10-2021 في سوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:





أسعار الخضروات اليوم





الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.





البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.





البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه ، بارتفاع 50 قرشا.





الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.





الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.





الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.





الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.





الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.





الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.











