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الأربعاء.. محمد محيي في حلقة خاصة مع زهرة رامي على إنرجي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:23 ص
محمد محيي
محمد محيي
هبة أحمد

يحل الفنان محمد محي يوم الأربعاء المقبل، ضيفاً على الإعلامية زهرة رامي في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، في تمام السابعة مساءً ولمدة
ساعتين.

اختارت محطة راديو إنرجي المطرب محمد محيي ليكون نجم شهر أكتوبر، كعادة المحطة التي اتبعتها مؤخراً للإحتفاء بأعماله وأغانيه، خاصة أنه يعد أبرز نجوم التسعينات ويتمتع بمكانة كبيرة في قلوب محبيه وجمهوره.

وحرصت محطة إنرجي 92.1، على إذاعة أغاني محمد محيي على مدار الساعة خلال شهر أكتوبر، قبل أن يحل ضيفاً على زهرة رامي في حلقة الأربعاء المقبل.

ويهتم راديو إنرجي باختيار نجم شهرياً للإحتفاء بتاريخه وذكريات الجمهور مع ألبوماته وأغانيه واستضافتهم على رأسهم أصالة ونانسي عجرم ونوال الزغبي. 

الكلمات المفتاحية

نوال الزغبي نانسي عجرم محمد محيي زهرة رامي أصالة

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