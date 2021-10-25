بعد حملة الاعتقالات.. نقابة أطباء السودان تعلن الإضراب العام في المستشفيات





قررت نقابة الأطباء السودانية، إعلان الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، و سحب جميع أعضائها من كل المستشفيات العسكرية في البلاد.





وطالبت نقابة الأطباء، القطاعات المهنية بالخروج من المنازل والنزول إلى الشارع، ردًا على حملة الاعتقالات التي طالت وزراء بالحكومة السودانية.





هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.





وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.





وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.











