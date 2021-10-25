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حزب التجمع الاتحادي السوداني يدعو "جماهير الشعب للتوجه إلى الشوارع لحماية الثورة"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:26 ص
حزب التجمع
حزب التجمع

دعا حزب التجمع الاتحادي بالسودان، اليوم الاثنين، "جماهير الشعب للتوجه إلى الشوارع لحماية الثورة"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

 

وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

 

وذكرت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

 

وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.

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حزب التجمع السودان

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