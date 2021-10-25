ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي





نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز كاسح على نظيره مانشستر يونايتد بخمسة أهداف مقابل لا شئ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.





أبرز ردود الفعل على النتيجة الكارثية:





أولي جونار سولشار





"ليس من السهل قول شيء ما عدا أنه أحلك يوم مررت به مع هؤلاء اللاعبين.





"يمكنك إلقاء نظرة على الموسم الماضي، خسرنا أمام توتنهام هوتسبير 6-1.. هذه نتيجة أسوأ بأميال (أمام ليفربول). هذه أسوأ بكثير بالنسبة لي بصفتي أنتمي لمانشستر. يجب أن أقول إنه يتعين علينا تجاوز الأمر بأسرع ما يمكن".





يورجن كلوب





"النتيجة مجنونة، سألت عما إذا كانت هناك نتيجة مماثلة في التاريخ أو لا وستبقى لفترة طويلة. كتب اللاعبون فصلاً جميلاً في التاريخ.





"هناك القليل من الهزائم في ذهني لم تكن ضرورية لكننا انتصرنا اليوم لذا هيا نتناول الجعة ونحن في الطريق إلى الديار".





هاري مجواير قائد مانشستر يونايتد





"لم يكن الأمر جيدا بما يكفي لهذا النادي... علينا أن نتحد، لا فائدة من إلقاء اللوم على بعضنا البعض لكن علينا النظر إلى أنفسنا. سننظر في المرآة عندما نعود إلى ديارنا الليلة ونفكر في كيف نصبح أفضل.





"نعتذر للجماهير، لم يكن الأمر جيدا بما يكفي لهذا النادي. لقد ظلوا معنا حتى النهاية ونحن نقدر ذلك ولكن علينا كفريق أن نفعل ما هو أفضل".





جاري نيفيل





"هل صُدمت؟ نعم و لا. لم أكن أعتقد أن الأمر سيكون بهذا السوء اليوم. لطالما كانت هذه مباراة صعبة في كثير من الأحيان ولكن هذه النتيجة كانت صدمة، صدمة مطلقة. لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ.





"بدأ ذلك أمام ما أسميه أنصاف فرق وبمجرد أن واجهوا فريقا حقيقيا، تم القضاء عليهم".





جيمي كاراجر

"هل يمكنني تصديق ما رأيته؟ لا، وأنا لا أحاول أن أكون ذكيا هنا ولكن لا أعتقد أن ليفربول كان في أفضل حالاته من حيث الاستحواذ على الكرة.





"لكن كلما اقتربوا من رباعي دفاع يونايتد... إنه رباعي مضحك، والطريقة التي يلعب بها في الوقت الحالي هزلية. لقد كانوا في حالة من الفوضى.





"لهذا السبب قلت للمشجعين أن يتقبلوا النتيجة. لم تكن النتيجة لتصبح أفضل من ذلك. خيبة الأمل كانت أنه كان هناك نصف ساعة بعشرة لاعبين. لن نحصل على هذه الفرصة مرة أخرى أبداً".





باستيان شفاينشتايجر





"يوم صعب لجميع مشجعي مانشستر يونايتد والنادي لكنه لم يأت من فراغ. لم تكن مفاجأة.





"أظهر لهم ليفربول الفارق، وهو فارق كبير. تهانينا إلى ليفربول. آمل أن يعود مانشستر يونايتد قريباً جداً".





جريم سونيس لاعب وسط ليفربول السابق والمحلل في سكاي سبورتس





"أعتقد أن ليفربول كان رائعا. لقد كانوا حاسمين للغاية. لقد ظهر كفريق حقيقي وظهر كفريق يلعب في مستوى مختلف.





"كان يونايتد يبحث عن طريقة للعب. لديهم بعض اللاعبين الرائعين القادرين على القيام بأشياء رائعة لكنهم لا يفعلون ذلك كثيراً. لديهم الكثير من المشاكل عليهم حلها قبل أن يصبحوا فريقاً حقيقياً".





كريس ساتون





"لقد تمسكنا بأولي جونار سولشار الآن لكنه كان موجودا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.





"مع الصفقات الجديدة في بداية الموسم، كنا نفكر في أنه يتعين على يونايتد المنافسة على اللقب، لكني حقا لا أرى أي طريقة أخرى. يجب أن يرحل، بالتأكيد؟".



