Advertisements

الجامعة العربية تعرب عن القلق البالغ لتطورات الأوضاع بالسودان

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:28 ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
عمرو سمير

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ القلق ازاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس ٢٠١٩ بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠. 

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أنه لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان.

هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.

أخبار تهمك

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

"لم نفسك".. هبة قطب تحذر الأزواج من ظهور هذه العلامات على زوجاتهم (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ نصف ساعة

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضي منصور يكشف موعد عودته إلي نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements