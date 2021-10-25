الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

رد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على شكوى النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، الذي تم وضع على قائمة الإنتظار.





وأرسل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطاب رسميا إلي مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" لرد عن شكوي اللاعب النيجيري.





ورد مسئولو الأهلي على شكوى أجايي بـ3 أسانيد، الأول هو خوض اللاعب التدريبات بشكل طبيعي مع الفريق الأول.





بينما جاء الثاني هو حصول اللاعب على كافة مستحقاته بانتظام والثالث هو أن قيده في قائمة الانتظار قانوني نظراً لكونه نظام موضوع من الاتحاد المصري لكرة القدم وهو المعني بإدارة اللعبة في مصر.



