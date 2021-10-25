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عاجل.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:49 ص
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
هدى عبدالرازق
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.


والجدير بالذكر، أن اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، وجه نصيحة لكل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، قائلا: "محدش يسمع لأي شخص أو أي جهة.. ممكن يقولوا كلام هم لا يملكوه".

وأشار "سالم"، خلال تصريحات صحفية سابقة، إلى أن من يريد أن يكون ضابطا عليه تجهيز نفسه وهو في المرحلة الثانوية، مناشدا إياهم أن يضعوا أمام أنفسهم هدف الحصول على مجموع كونه عنصر تفضيلي مهم جدا عند الانتقاء، فضلا عن المحافظة على اللياقة البدنية والصحية.

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مصر عبدالفتاح السيسي المعاهد العسكرية الجيش المصري

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