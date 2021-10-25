أنطوني يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على ممفيس جريزليز بدوري السلة الأمريكي

سجل كارميلو أنطوني 28 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 121-118 على ضيفه ممفيس جريزليز الليلة الماضية، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وأضاف أنطوني ديفيز 22 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، بينما أنهى ليبرون جيمس المباراة برصيد 19 نقطة والاستحواذ على ست كرات مرتدة وتمرير ست كرات حاسمة لصالح ليكرز، الذي تجنب الهزيمة الثالثة على التوالي في بداية الموسم.





وسجل جا مورانت 40 نقطة وقدم عشر تمريرات حاسمة لجريزليز الذي كان يسعى لبدء الموسم بالفوز بأول ثلاث مباريات.





وفاز تشارلوت هورنتس 111-95 على بروكلين نتس بفضل 32 نقطة من مايلز بريدجز ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة بعد عرض قوي آخر في النصف الثاني.





وحقق بوسطن سيلتيكس أول انتصار بالفوز 107-97 على هيوستون روكتس بفضل 31 نقطة من جيسون تيتوم.





وتألق تيرينس روس في الربع الأخير، ليحقق أورلاندو ماجيك أول انتصار له هذا الموسم بالفوز 110-104 على نيويورك نيكس.



