الأمن السوداني يفرق متظاهرين بـ"أم درمان".. وقوة عسكرية تقتحم مقر التلفزيون





أفاد شهود عيان ووسائل إعلام محلية، تفريق قوات الأمن السودانية عدد من المتظاهرين في مدينة أن درمان.





كما أكد عدد من شهود العيان، أن قوة عسكرية قامت بتطويق مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان التي تشكّل الجزء الكبير من ولاية الخرطوم عاصمة السودان.





وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان واحتجزت عددا من العاملين.













هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.





وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.





وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.



