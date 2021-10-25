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بدء فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الرابع للمياه

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:40 ص
شعار الأسبوع
شعار الأسبوع
مصطفى الملاح
بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تتظمه وزارة الموارد المائية والري بحضور العديد من الوزراء.

وافتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأول، من خلال كلمته الافتتاحية التي شدد خلالها على أن النجاحات التي حققها وسيحققها أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الأربعة جعلته محط اهتمام وأنظار لكافة الخبراء ومتخذي القرار حول العالم.

كما شهد اليوم اليوم الأول من الأسبوع كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية عبر الفيديو كونفرنس، وكلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهد حفل الافتتاح لأسبوع القاهرة للمياه 2021 بدورته الرابعة اهتماما دوليًا وحضورًا مكثفًا ومتميزًا حيث شرفه بالحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء المياه من أكثر من 100 دولة

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه للعام الرابع على التوالي، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات العالمية.

ويهدف الأسبوع إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.

ويشتمل على 5 محاور رئيسية هى "التعاون لإدارة الموارد المائية"، "والأساليب المتقدمة في إدارة المياه"، "والمياه والمجتمع"، "والمياه والتغيرات العالمية"، "والابتكارات وعلوم البيانات المائية".

جدير بالذكر أن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، يشارك بها نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

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