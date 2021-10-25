ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 25/10/2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 25/10/2021 ارتفاعا ملحوظا، في الأسواق المحلية المصرية، مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها الأسبوع قبل الماضي، لجميع الأعيرة.





أسعار الذهب اليوم





وبلغت أسعار الذهب عيار 21 : 782 جنيها اليوم بينما سجل سعر جرام الذهب عيار21، 768 جنيها الأسبوع قبل الماضي، و سجل الذهب عيار 21، 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.





وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرئها الكرام خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وعلى رأسها الذهب عيار 21 وسعر جرام بشكل مفصل في السطور التالية:





أسعار الذهب عيار 21





بلغت أسعار الذهبعيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 782 جنيها.





أسعار الذهب عيار 24





وسجلت أسعار الذهب عيار 24 مسجلا 894 جنيها.





أسعار الذهب جرام عيار 22





ووصلت أسعار الذهب عيار 22 إلى 819 جنيها.





أسعار الذهب عيار 18





فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 670 جنيها.







