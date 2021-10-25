Advertisements

ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 25/10/2021 في مصر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:40 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 25/10/2021 ارتفاعا ملحوظا، في الأسواق المحلية المصرية، مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها الأسبوع قبل الماضي، لجميع الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 : 782 جنيها اليوم بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار21، 768 جنيها الأسبوع قبل الماضي، و سجل الذهب عيار 21، 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرئها الكرام خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وعلى رأسها الذهب عيار 21 وسعر جرام بشكل مفصل في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21

بلغت أسعار الذهبعيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 782 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 مسجلا 894  جنيها.

أسعار الذهب جرام عيار 22 

ووصلت أسعار الذهب عيار 22 إلى 819 جنيها.

 أسعار الذهب عيار 18

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 670 جنيها.


الكلمات المفتاحية

سعر الذهب سعر الدهب اسعار الدهب النهاردة أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب عيار 24 أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 18 أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

"لم نفسك".. هبة قطب تحذر الأزواج من ظهور هذه العلامات على زوجاتهم (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

مرتضي منصور يكشف موعد عودته إلي نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ نصف ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 14 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الإنهيار بضغوط خارجية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. ارتفاع مفاجئ بعد تراجعه 3 أيام متتالية

أسعار الذهب.. تعرف على عيار سعر الذهب اليوم الإثنين 25/11/2019 قبل الشراء

سعر جرام الذهب.. تعرف على عيار أسعار الذهب اليوم الأحد 14/6/2020

بقيمة 2 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020

أسعار الذهب اليوم الإثنين 26/7/2021 في جمهورية مصر العربية

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements