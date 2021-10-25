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نقل 15 مصابا في حادث سير على طريق جمصة الإسكندرية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:42 ص
الحادث
الحادث
محمد كشك

شهد طريق جمصة الإسكندرية، “طريق الكسارة” في محافظة الدقهلية، إصابة 15 شخصا في حادث سير.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير علي طريق جمصة الإسكندرية “الكسارة” ونتج عنها وقوع مصابين.

وانتقلت قوة من رجال مباحث قسم شرطة جمصة و8 سيارات إسعاف من بلقاس وجمصة للتعامل ونقل المصابين.

وبالفحص الأولي تبين أن الحادث لسيارة ربع نقل نقل عمال من قري الحفير كانوا في طريقهم للعمل ونتج عن الحادث وقوع 15 مصابا من بينهم حالة حرجة.

تم نقل المصابين لمستشفى جمصة المركزي، وجار العمل على رفع آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات

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