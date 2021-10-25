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الخارجية السودانية: سنقاوم بكل الطرق السلمية بما فيها العصيان المدني والنزول إلى الشوارع

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:42 ص
الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
وكالات

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، إن البلاد ستقاوم بكل الطرق السلمية بما فيها العصيان المدني والنزول إلى الشوارع.

 

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

 

وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

 

وذكرت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

 

وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.

الكلمات المفتاحية

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