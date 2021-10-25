بث مباشر.. حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية بحضور السيسي

يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لاحتفالية حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ووصل الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.



والجدير بالذكر، أن اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، وجه نصيحة لكل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، قائلا: "محدش يسمع لأي شخص أو أي جهة.. ممكن يقولوا كلام هم لا يملكوه".

