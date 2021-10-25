Advertisements

بث مباشر.. حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية بحضور السيسي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:45 ص
حفل التخريج
حفل التخريج
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لاحتفالية حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.

والجدير بالذكر، أن اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، وجه نصيحة لكل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، قائلا: "محدش يسمع لأي شخص أو أي جهة.. ممكن يقولوا كلام هم لا يملكوه".

الكلمات المفتاحية

مصر عبدالفتاح السيسي المعاهد العسكرية القوات المسلحة الجيش المصري

أخبار تهمك

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 14 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

"لم نفسك".. هبة قطب تحذر الأزواج من ظهور هذه العلامات على زوجاتهم (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 15 ساعة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ نصف ساعة

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي منصور يكشف موعد عودته إلي نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

مدير الكلية الحربية يهدي السيسي نسخة من القرآن

بث مباشر.. الرئيس يشهد حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية

مدير الكلية الحربية يهدي السيسي هدية تذكارية

أوائل الكليات العسكرية يهدون السيسي هدية تذكارية

5 رسائل قوية من السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements