رئيس مجلس السيادة يلقي كلمة للسودانيين بعد قليل





أفادت عدد من وسائل الإعلام المحلية في السودان، أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية سيلقي كلمة بعد قليل، وذلك في أعقاب حملة اعتقالات لعدد من الوزراء في حكومة السودانية.





وفي سياق متصل، قال مصدر من الجيش السودانى، إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، مشيرا أن سلسلة اعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية.





وأضاف مصدر من الجيش السودانى، أن ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطى، وأن التحرك يستهدف من يعرقلون التحرك، وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" .





هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.





وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.





وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.



