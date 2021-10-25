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زلزال سياسي بالخرطرم.. القصة الكاملة لأحداث السودان

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
علي فوزي
في ظل النجاحات الذي يقوم بها المجلس السيادي السودانية ومجلس الوزراء السوداني خلال الفترة الماضية استيقظ الشعب السودان علي محاولة إنقلاب من قبل أطراف مجهولة بالجيش السوداني.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية.

اعتقال عدد من الوزراء
اعتقال اليوم عددًا من الوزراء على رأسهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، ووزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، كما اعتقلت القوة الأمنية أيضا العضو المدني في مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان.

الإقامة الجبرية
أكد رئيس حزب الموتمر السوداني عبر مدخله تلفزيونية، أن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانية وضع تحت الإقامة الجبرية، ومحاصرة بيته عدد من قوات الجيش.

وأيضا صرح تجمع المهنيين السودانيين عبر الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه تم إعتقال أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن كل هذا حتي الآن.

إغلاق الطرق
كما أكدت مصادر أنه تم غلق جميع الطرق في السودان لمنع أي بنزول في الشارع والسيطرة علي الأوضاع الداخلية.

اعتقالات أخرى
أعلنت وزارة الإعلام السودانية أنه تم اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة، واقتيادهم إلى جهات غير معلومة، كما أكدت أنه تم قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة، وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية.

دعوات للتظاهرات
دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي أكد أن هناك تحركا عسكريا يهدف للاستيلاء على السلطة، وطالب بالخروج للشوارع والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

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