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منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

شاركت منة فضالي جمهورها صور جديد لها، ظهرت فيها وهي مرتدية بلوفر باللون الأبيض يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا، كما أرتدت نظارة شمس، ووضعت مكياجاً ناعماً يتناسب مع جمالها، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها.


يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك حالياً في فيلم "روحي لك" وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، توني ماهر، إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، إسلام إسماعيل، عمرو عبد العزيز، ومن إخراج مازن نيازي.

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