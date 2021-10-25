السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر





قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بجولة تفقدية مفاجئة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجولة شملت تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية مستشفيي (الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي) التابعين لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأضافت الهيئة، أن الدكتور أحمد السبكي، تفقد خلال الجولة الأقسام الداخلية للمرضى بالمستشفيين، وشدد على الالتزام بالميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، والتقدم للتسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الشهر الجاري، كما أكد على الالتزام بتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا إلى محل إقامتهم لمدة لا تقل عن 3 أشهر.



وتابعت الهيئة، أن الجولة شملت تفقد الدكتور أحمد السبكي، أقسام الغسيل الكلوي بمستشفى إيزيس التخصصي، للاطمئنان على تطبيقها إجراءات مكافحة العدوى ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية، حيث استمع خلالها إلى آراء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة إليهم والتي جاءت بردود فعل إيجابية للمرضى، كما وجه باستمرارية توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين، وسرعة صرف كافة الأدوية وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية في هذا الشأن.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبأعلى مستويات الجودة العالمية، بما تشمله من بنية تحتية على أعلى مستوى ومنشآت صحية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية تساعد في علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمميزة للمرضى.



وعلى هامش الجولة التفقدية المفاجئة، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لبحث كل سبل التعاون لاستكمال المراحل المتبقية من مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، والذي تم إطلاقه بالمحافظة في منتصف فبراير الماضي، والخطط المستقبلية للوصول بمحافظة الأقصر نواة منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب الصعيد إلى أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية الشاملة والمميزة، بما يتماشى مع المشروعات التنموية في المحافظة.



حيث وجه الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء الشكر للمستشار مصطفى ألهم على تقديمه كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر ومتابعته الميدانية لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة بجودة عالمية، كما توجهوا بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهود المبذولة والمتواصلة تحت قيادتها للنهوض بالملف الصحي في مصر وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والآمنة ل 100 مليون مصري.