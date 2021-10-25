Advertisements

السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:38 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
منى صموئيل


قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بجولة تفقدية مفاجئة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجولة شملت تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية مستشفيي (الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي) التابعين لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأضافت الهيئة، أن الدكتور أحمد السبكي، تفقد خلال الجولة الأقسام الداخلية للمرضى بالمستشفيين، وشدد على الالتزام بالميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، والتقدم للتسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الشهر الجاري، كما أكد على الالتزام بتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا إلى محل إقامتهم لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وتابعت الهيئة، أن الجولة شملت تفقد الدكتور أحمد السبكي، أقسام الغسيل الكلوي بمستشفى إيزيس التخصصي، للاطمئنان على تطبيقها إجراءات مكافحة العدوى ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية، حيث استمع خلالها إلى آراء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة إليهم والتي جاءت بردود فعل إيجابية للمرضى، كما وجه باستمرارية توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين، وسرعة صرف كافة الأدوية وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية في هذا الشأن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبأعلى مستويات الجودة العالمية، بما تشمله من بنية تحتية على أعلى مستوى ومنشآت صحية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية تساعد في علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمميزة للمرضى.

وعلى هامش الجولة التفقدية المفاجئة، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لبحث كل سبل التعاون لاستكمال المراحل المتبقية من مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، والذي تم إطلاقه بالمحافظة في منتصف فبراير الماضي، والخطط المستقبلية للوصول بمحافظة الأقصر نواة منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب الصعيد إلى أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية الشاملة والمميزة، بما يتماشى مع المشروعات التنموية في المحافظة.

حيث وجه الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء الشكر للمستشار مصطفى ألهم على تقديمه كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر ومتابعته الميدانية لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة بجودة عالمية، كما توجهوا بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهود المبذولة والمتواصلة تحت قيادتها للنهوض بالملف الصحي في مصر وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والآمنة ل 100 مليون مصري.
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر
السبكي يطمئن على الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الكلمات المفتاحية

مصر الفجر التأمين الصحي الشامل احمد السبكي

أخبار تهمك

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 18 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز لضمه

منذ ساعة و نصف

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 14 ساعة

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

هيئة الرعاية الصحية: نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

الرعاية الصحية: تردد 85.729 منتفع على العيادات بمختلف التخصصات ببورسعيد

السبكي: التأمين الصحي الشامل يضمن الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز

الرعاية الصحية: تقديم 170 ألف خدمة طبية بوحدات ومراكز التأمين الشامل بالأقصر

الرعاية الصحية: 1.8 مليار جنيه تكلفة تجهيزات مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالأقصر

السبكي: منشآت هيئة الرعاية الصحية نموذج متطور ونقل نوعية

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:58 ص

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements