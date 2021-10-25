مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية يدعي على 68 شخصا في أحداث الطيونة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية يدعي على 68 شخصا في أحداث منطقة الطيونة ببيروت.

وفي سياق آخر، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.