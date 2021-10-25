محافظات الدلتا محافظات Advertisements اعتدي علي طفلته بالساطور .. أب يتجرد من مشاعر الأبوة في المنوفية الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:40 ص المنوفية - عبد الفتاح طارق الكلمات المفتاحية المنوفية الفجر آب يعتدي على ابنته أخبار تهمك "جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز منذ حوالي 16 ساعة الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز لضمه منذ ساعة و نصف قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل منذ حوالي 16 ساعة رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير" منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة منذ حوالي 7 ساعات شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب منذ 35 دقيقة عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة منذ حوالي 8 ساعات عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير منذ حوالي 14 ساعة حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني منذ حوالي 5 ساعات ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ ساعتين عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل منذ حوالي 16 ساعة عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل منذ حوالي 19 ساعة عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور منذ حوالي 19 ساعة الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه منذ ساعتين موضوعات متعلقة القبض على زوج تزوج من قاصر قبل 9 سنوات في المنوفية "بيعوضني عن حنان جوزي".. إحالة ربة منزل لمحكمة الجنح مصرع عامل إثر احتجازه بين أساسنير وحائط داخل مصنع بشبرا الخيمة نشرة حوادث "الفجر": حبس أمين عام "الأعلى للإعلام".. و"علاقة محرمة" وراء شق جسد سيدة بالساطور "أسبوع الدم".. تفاصيل وقوع 3 جرائم قتل بسبب التحرش والاغتصاب في المنوفية "صاحب واقعة تعدي كمسري المنوفية" يجلس بجوار السيسي في مؤتمر حياة كريمة