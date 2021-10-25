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السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:41 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
منى صموئيل




أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة الأقصر نواة السياحة العلاجية في مصر، وأن طبيعتها السياحية لها دور كبير في تحقيق رؤية الهيئة نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن الطبيعة السياحية ومشروعات التنمية في الأقصر ستنعكس بالإيجاب على رفاهية المحافظة وعلى مردود السياحة العلاجية لمصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة للدكتور أحمد السبكي، للاطمئنان على سير العمل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، والتي تابع خلالها أيضًا الاستعدادات الجارية بالمنشآت الصحية للهيئة لتأمين الخدمات الطبية والعلاجية أثناء استضافة مدينة الأقصر السياحية حدثين عالميين هما (افتتاح تطوير طريق الكباش الأثري، يوم المدن العالمي)، ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات المصرية خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على تكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم تحديد مستشفيي (الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي) كمستشفيات للإخلاء والطوارئ أثناء استضافة الحدثين العالميين، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، مع تفعيل النظم الإلكترونية، ومراجعة المخزون الاستراتيجي لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، لتأمين أفضل خدمات طبية وعلاجية أثناء استضافة المحافظة للحدثين العالميين.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية ستكون بمثابة الراعي الطبي الرسمي للحدثين العالميين بمحافظة الأقصر، حيث ستتولى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في المحافظة، وفرقها من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية مهمة تأمين الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين على المحافظة خلال فعاليات إقامة الحدثين العالميين.

وتابع السبكي، أن تولي هيئة الرعاية الصحية مهام تأمين الخدمات الطبية والعلاجية لهذين الحدثين، إنما يعكس مدى التزام ونجاح مستشفيات الهيئة وقدرتها الفائقة على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ومطابقتها للمعايير العالمية، ومدى جاهزيتها بأحدث التقنيات العلاجية لعلاج المرضى وفق ممارسات الصحة العالمية، مؤكدًا أنهم يأخذون على عاتقهم مسئولية توفير خدمات ورعاية صحية آمنة وعالية الجودة أثناء استضافة المحافظة للحدثين العالميين.

واستكمل السبكي، أنه سيتم تأمين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى نشر فرق طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية سواء بمحل إقامة المشاركين أو بمحل إقامة فعاليات الحدثين، لتلبية الاحتياجات لأي حالات طارئة، وتأمين الخدمات الطبية والعلاجية لهم، مؤكدًا إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وقدرات الفرق الطبية المدربة والمؤهلة وأتم استعدادها لتأمين الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة خلال فعاليات الحدثين.

ولفت السبكي إلى أنه تعكس إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية يومًا بعد يوم استراتيجيتها الرامية إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى مستوى من الدقة والتميز ووفق أحدث معايير الجودة العالمية، والذي يسهم في دعم مبادرة الهيئة (نرعاك في مصر) لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وخاصة بمحافظة الأقصر لمقوماتها السياحية الفريدة التي تسهم في إنعاش السياحة العلاجية بمصر.

وأشار السبكي، إلى أن مستشفيات الهيئة تغطي حاليًا محافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، وأنها تمكنت خلال فترة قصيرة من الزمن أن تكتسب سمعة رائدة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، لإبداعها المستمر في المجال الطبي وسجلها المتميز في الرعاية الصحية، إضافة إلى الكوادر الطبية ذات المستوى العالمي.
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر
السبكي يتابع استعدادات التأمين الطبي لأهم حدثين عالميين في الأقصر

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